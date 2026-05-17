連邦上院選へ向けた共和党予備選の集会で、支持者に語りかけるカシディ上院議員＝16日、ルイジアナ州バトンルージュ（AP＝共同）【ワシントン共同】米南部ルイジアナ州で16日、連邦上院選の共和党予備選が行われ、トランプ大統領（共和党）に敵視されてきた現職カシディ上院議員が敗北した。米主要メディアが伝えた。カシディ氏は、2021年の連邦議会襲撃事件を巡るトランプ氏の弾劾裁判で有罪に賛成した共和党上院議員7人のうち