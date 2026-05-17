お笑いコンビ・華山のにこらすが、17日放送のカンテレ『マルコポロリ！』（後1：59〜2：54※関西ローカル）に出演。6年間連れ添った妻との離婚を地上波で初告白した。【写真】M-1グランプリ2025 【準々決勝】進出組（大阪）「吉本の若手勢力を徹底解剖SP」と題して、“にこらす軍団”こと「ONC（おしゃべり にこらす チルドレン）」からダブルヒガシの東良介と、ドーナツ・ピーナツのピーナツさん。そして豪快キャプテン・山