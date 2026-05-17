女性アイドルグループ・FRUITSZIPPERのメンバーの鎮西寿々歌（27）が17日、都内でファッション誌「ViVi」（講談社）のイベント「超ポジティブEXPO」に出席した。同誌でモデル活動を始めてから、初のイベント参加。たくさんの読者が集まるとあり、「ポジティブなパワーを来て下さった方々に届けたいと思います」と意気込んだ。自身のグループの中で最も情報通のは、仲川瑠夏（28）といい「韓国のファッションとかも詳しくて