男子ゴルフの関西オープンは１７日、大阪府茨木市の茨木ＣＣ東（６７３４ヤード、パー７０）で最終ラウンドが行われ、首位に１打差の４位で出た藤本佳則（３６）が通算９アンダーで逆転優勝し、２０１３年以来、１３年ぶりとなるツアー通算３勝目を挙げた。優勝賞金は１６００万円。