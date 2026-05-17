櫻坂46の山崎天、FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌が17日、都内で行われた『ViVi 超ポジティブEXPO 2026』記者会見に出席した。それぞれ、グループ内での“おしゃれなメンバー”について回答した。【写真たくさん】ViViモデルがズラリ！さまざまな表情で魅せる山崎は「守屋麗奈が最新のモノに、ファッションからアイテムからコスメまで、すごく詳しいので。とりあえず守屋麗奈の真似をしておけば、全身トレンドで過ごせるんじゃない