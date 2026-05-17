2025年10月の首相指名選挙の際の、高市首相直筆の投票用紙＝4月、東京・永田町の憲政記念館戦後に活躍した女性政治家の経歴や選挙グッズを紹介する企画展が、東京・永田町の憲政記念館で開催されている。女性が初めて参政権を行使して80年になるのを記念し、政治参画への軌跡をたどるのが狙いだ。憲政史上初の女性首相が誕生した昨年10月の首相指名選挙で、高市早苗首相が自身の名前を記した投票用紙が初公開されている。8月27日