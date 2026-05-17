15日、今年初のナイター開催となる「阪神アーバンナイター」が開幕した。25週にわたって行われる。9R終了後、イルミネーションの点灯式が開かれた。1日には地元住民へ向け先行して開催されたが、この日は1994人もの入場者が、きらびやかな電飾の彩りに見入った。昨年比2倍となる約80万個の電飾は圧巻。芝生広場も新設され、家族連れでも安心して楽しめる設計になった。梅田からは乗り継ぎ時間を考慮しても約25分（阪急で園田