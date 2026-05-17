◇男子ゴルフツアー関西オープン選手権最終日（2026年5月17日大阪府茨木CC＝6734ヤード、パー70）首位と1打差の4位から出た藤本佳則（36＝国際スポーツ振興協会）が6バーディー、1ボギーの65で回り通算9アンダーで逆転優勝した。13年トーシン・トーナメント以来のツアー通算3勝目を挙げた。12年216日ぶりの勝利はツアー歴代3位（海外ツアーを主戦場とする選手を除く）のブランク優勝記録となる。2番、3番で連続バーディ