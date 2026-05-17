プロゴルファーの古江彩佳（２５）が１７日の阪神―広島戦（甲子園）の始球式に登場。虎党の声援を受けながらマウンドに上がると、ノーバウンドで渾身の一球を投げ込んだ。「ド緊張でしたが、１回でもやってみたいと思っていたので、立たせていただいて幸せです。ちょっと右に逸れちゃったので悔しいです」と振り返った。兵庫・神戸市出身で甲子園球場の近くには祖父の家もあるといい、「ちっちゃいころに見に来ていたので。