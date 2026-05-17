コラボ作品の１つ「Orochi／オロチ」 折り紙作家として活動する高松市の小学6年生、Dr.HAL（ドクター・ハル）さんと、高松を中心にワイヤークラフト作家として活動する谷美由紀さんによる共同の作品展「光と影の交差展 折り紙とワイヤーが紡ぐ奇跡の対話」が高松市で開かれています。 Dr.HALさんは、マルシェなどでの展示販売やワークショップを中心に、小学4年生ごろから折り紙作家として活動