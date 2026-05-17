女性アイドルグループ「櫻坂４６」の山粼天が１７日、都内で行われた体験型イベント「ＶｉＶｉ超ポジティブＥＸＰＯ２０２６」に出席した。ファッション、美容、仕事、趣味など自分らしさを大切にしながら全力で楽しみたいＺ世代を応援するため、女性向けファッション誌・ＶｉＶｉが２０２４年にスタートさせた体験型イベント。同誌専属モデルとして初のフル参加となる山粼は「実際にファンや読者の皆さんに