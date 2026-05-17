女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は１８日に、第３６話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）りん（見上愛）は、千佳子（仲間由紀恵）の看護を任されることになる。しかし千佳子は、りんを受け入れようとせず、冷たい態度を取り続ける。どう接すればいいのか悩んだりんは、直美（上坂樹里）、多江（生田絵梨