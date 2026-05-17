◆パ・リーグ楽天―ソフトバンク（１７日・楽天モバイル最強パーク宮城）ソフトバンクの先発・前田悠伍投手が５回１失点で試合をつくった。初回から毎回安打を許しながら、本塁は踏ませない投球を続けた。２点リードの５回、先頭の平良にソロを左翼に運ばれ、その後も２死一、二塁のピンチを背負った。３番・辰己を迎えたが、強気の姿勢は崩さず。フォークで空振り三振に仕留め、最少失点でリードを守った。「毎回ランナーを