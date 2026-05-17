◆バスケットボール女子国際強化試合日本代表―ラトビア代表（１７日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）世界ランク１０位の日本は同３５位のラトビアと対戦し、前半を終えて３４―４０と６点ビハインドで折り返した。ＷＮＢＡからドラフト指名を受けた田中こころ（ＥＮＥＯＳ）と２１年東京五輪銀メダルの林咲希（富士通）が、ともに２本の３ポイント（Ｐ）シュートを決め、チーム最多の６点をマークしている。日本は高田真希