川口オートの感謝祭を兼ねた1節、「KAWAGUCHIAUTORACECLASSIC2026」が最終日を迎えた。3月31日付で引退した、元川口所属のオートレーサー長谷川啓さん（75）の引退セレモニーが7R発売中に走路にて行われた。通算888勝、20回の優勝をマークした長谷川さんはバイクでさっそうと登場。「74年4月にここ川口でデビューした。いいことも悪いこともあったが、今は全てがいい思い出。毎日、全力で走ったことは胸を張れる」と語