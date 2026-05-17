「陸上・セイコーゴールデングランプリ東京」（１７日、ＭＵＦＧ国立）男子１１０メートル障害でアクシデントがあった。先頭争いを繰り広げていた古賀ジェレミー（順大）が９台目のハードルで脚がかかってしまい転倒。スタジアムは騒然となった。１９秒１１で９位という結果となった。４月の織田記念国際２位など成長著しいハードラーだったが、痛恨の結果となってしまった。