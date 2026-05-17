女優の武田久美子（57）が17日、自身のインスタグラムを更新。貝殻ビキニならぬ貝殻メニューを披露した。「先日のmother‘sdayに娘が撮ってくれたスナップ写真皆様にシェアする用にって沢山撮ってくれたので先ずは連れて行ってくれたレストランのメニューからウケました」と、ギンガムチェックのノースリーブのワンピース姿で貝殻の形のメニューを手にした写真や長女・ソフィアさんとの2ショットなどをアップ。「流石私