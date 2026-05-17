タレントの藤本美貴（41）が16日放送のTBSラジオの「サボリーノpresentsワタシのごほうび時間」（土曜後8・00）にゲスト出演。「関係者席」について話した。ラジオパーソナリティーも務める、この日のゲストでタレントの山崎怜奈は「その日のラジオのゲストが毎日違うので。ゲストが映画監督だったらその映画見るし、アーティストさんだったらMVとか新曲聴いたりとかインタビュー読んだりするし」と明かした。続けて「藤