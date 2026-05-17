「阪神−広島」（１７日、甲子園球場）プロゴルファーの古江彩佳（２５）が始球式に登場した。大きく振りかぶって、豪快なフォームから見事なノーバン投球を披露。スタンドからは拍手が送られた。「１回でもやってみたいと思っていた。本当に立たせていただいて、すごい幸せではありました」神戸市出身で祖父の家が甲子園の近所だった。「小さい頃、見に来てたので。来るのは初めてじゃないので、すごい縁のある感じはし