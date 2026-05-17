小泉進次郎防衛相（45）が17日、自身のインスタグラムを更新。俳優・大沢たかお（58）との2ショットを披露し、注目を集めている。「大沢たかおさんが横須賀駅での写真をアップしてくれた。横須賀人としてはそれだけで嬉しい」と大沢のインスタ投稿に言及。「海上自衛隊をはじめ、自衛隊の応援もいつもありがとうございます」と続けた。大沢は漫画家・かわぐちかいじ氏の漫画「沈黙の艦隊」を実写映画化したシリーズで、核ミ