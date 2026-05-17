柏書房は15日、同社サイトを通じ、『こちら日本中学生新聞』著者・川中だいじ氏に対する誹謗中傷について声明を発表した。【画像】「日本中学生新聞」もメッセージを発信（全文）「小社刊『こちら日本中学生新聞』に関連する発信やイベント運営において、著者の安全面への配慮や関係各位とのコミュニケーションの面で、担当編集者ならびに出版社として至らない点がありました」とした上で、声明発表に至った理由を説明。「現