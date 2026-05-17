【サンパウロ共同】ベネズエラ国営テレビは16日、米国に排除されたマドゥロ大統領の側近として知られ、2月に拘束されたサーブ元産業・国内生産相を国外追放したと報じた。詳細な理由は不明だが「米国でさまざまな犯罪に関与した」としており、別の地元メディアによると米国に引き渡される。サーブ氏はコロンビア出身の実業家で、マドゥロ氏の資金の「運び屋」とも称された。公金流用などの汚職に関わった疑いが持たれた過去が