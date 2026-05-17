タレントの上沼恵美子（71）が15日放送の「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」にゲスト出演。偉大だと思う日本人アーティストについて語った。上沼は同年代、芸歴もほとんど同じの東の重鎮・松任谷からの出演オファーに歓喜。「スタッフの皆さんに言ってたんですが、いま日本で凄い方って誰だろう？って。私の中ではやっぱユーミンさんと桑田さんなんですよ」と冒頭トーク。「アーティストの方ってわけじゃなく、大物と