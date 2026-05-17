女優の細川直美が16日に自身のアメブロを更新。娘の成人式の前撮りに向けて、自身が二十歳の時に着用した振袖の打ち合わせに行ったことを報告した。【映像】細川直美、夫・葛山信吾との仲睦まじい2ショットこの日、細川は「娘の成人式の前撮りに向けて私が二十歳の時に着た振袖のお預けと打ち合わせをして来ました」と報告。お店のスタッフから「素敵なお着物ですね。最近は淡色のお着物が多いので着物好きとしては、テンショ