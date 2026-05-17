25-26シーズンのFAカップ決勝はマンチェスター・シティがチェルシーを下して、クラブ史上8回目、22-23シーズン以来の優勝となった。試合は1-0とロースコアでの決着に。前半は互いに得点は生まれず、71分、アーリング・ハーランドのクロスに合わせたアントワーヌ・セメンヨのゴールが決勝点となった。セメンヨは今冬の移籍市場でシティに加わったFWで、すでにチームにフィットしている。得点力のある選手で、チェルシー戦でのゴール