2014年の加入から長くバルセロナの守護神を務めてきたマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンだが、ここ2シーズンで状況は大きく変わってしまった。テア・シュテーゲンは怪我に悩まされ続けていて、昨季は膝の故障でシーズンの大半を離脱。今夏にはエスパニョールからジョアン・ガルシアがバルセロナに加わり、現在はガルシアがNo.1だ。テア・シュテーゲンは状況を変えるべくジローナにレンタル移籍したが、今度はハムストリングの