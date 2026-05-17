YHエンタテインメントの5人組グループ AND2BLE（アンダブル）が、韓国にて5月26日にリリースする1stミニアルバム『Sequence 01: Curiosity』の日本限定特典付き輸入盤を、ソニー・ミュージックレーベルズ内EPICレコードジャパンより公式販売する。 （関連：&TEAM、“自身最大”を常に更新する実力と勢い約束の場所＝ベルーナドームへと突き進む逞しい姿） AND2BLEは