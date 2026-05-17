迫る2026W杯では過去の大会を盛り上げてきたアルゼンチン代表FWリオネル・メッシやポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド、フランス代表FWキリアン・ムバッペら世界を代表するスーパースターたちの活躍にも期待がかかるが、今回のW杯が初参戦となる新星たちの輝きにも期待したい。まだ各国の最終メンバーが完全に出揃ったわけではないが、『FOX Sports』は今大会でブレイクする可能性がある6人を選出。いずれもクラブシーン