セルティックのレジェンドであるクリス・サットン氏は日本代表FW前田大然を讃えた。英『Sky Sports』が報じている。前田は昨シーズン公式戦51試合で33ゴール12アシストを記録していたが、今シーズンはなかなか得点数を伸ばすことができず、批判を浴びることも少なくなかった。しかし、前田はタイトルがかかるシーズン終盤に覚醒し、今シーズンもタイトル獲得へ欠かせない役割を果たした。首位ハーツと1ポイント差で迎えた最終節の