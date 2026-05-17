分娩をやめる医療機関が相次ぎ、身近な場所で出産できない「お産難民」への懸念が強まっている。特に地方では深刻だ。少子化による経営悪化と医師の高齢化が進むなか、安心して子供を産める環境をどう守るのか、各地で模索が続いている。 ■最多分娩のクリニックも“閉院危機” 三重県津市の「セントローズクリニック」で、3人目の元気な男の子を出産した小林奈波さん(30代)。小林奈波さん：「上の子が小学校行