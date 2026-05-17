◆男子プロゴルフツアー関西オープン最終日（１７日、大阪・茨木ＣＣ東Ｃ＝６７３４ヤード、パー７０）４位で出た３６歳の藤本佳則（国際スポーツ振興協会）が６バーディー、１ボギーの６５をマークし、通算９アンダーで逆転し、２０１３年１０月のトーシントーナメント以来となる１２年２１６日ぶりの復活優勝を遂げた。ツアー通算３勝目。長谷川勝治の１３年８２日（１９８０年静岡オープン〜９３年よみうりサッポロ）、