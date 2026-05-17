◇セ・リーグ阪神―広島（2026年5月17日甲子園）女子ゴルフの古江彩佳（25＝富士通）が17日、甲子園での阪神―広島戦で始球式をした。背番号「527」に「AYAKA」と記された縦じまユニホームを身にまとい、見事なノーバウンド投球を披露。「緊張で…でも夢には見ていたので。1回でもやってみたいと思ってたのが、本当に（マウンドに）立たたせていただいて、すごい幸せではありました」と笑顔で振り返った。兵庫県神戸市