■セイコーゴールデングランプリ陸上2026 東京（17日、東京・MUFGスタジアム）【写真を見る】北口榛花が今季初戦は5位、レジェンド”コーチの元で新たな船出、日本人最上位は上田百寧の2位【セイコーGGP】女子やり投に出場したパリ五輪金メダリスト・北口榛花（28、JAL）が60ｍ36で今季初戦を5位で終えた。連覇がかかった昨年の東京世界陸上は、右肘のケガの影響で予選敗退。復活を目指す今シーズンは新コーチにオリンピック3連覇