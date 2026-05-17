◆パ・リーグ楽天―ソフトバンク（１７日・楽天モバイル最強）楽天・平良竜哉内野手（２７）が５号ソロを放った。「７番・三塁」でスタメン出場。２点を追う５回先頭だ。カウント１―１からソフトバンクの先発左腕・前田悠が投じた真ん中高め１４５キロ直球を捉えた。豪快なスイングから放たれた打球は左翼席へ。ブレイク中の男が反撃ののろしを上げた。平良は「とにかく浮いた球を思いっきり振り抜きました。浅村さんからキ