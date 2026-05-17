取材に応じ、長友佑都への期待を語る本田圭佑＝17日、川崎市サッカー元日本代表の本田圭佑（ジュロン）が17日、川崎市内で取材に応じ、5大会連続でワールドカップ（W杯）のメンバー入りを果たした同じ39歳の長友佑都（FC東京）に「すごいこと。刺激というよりも尊敬」と賛辞を贈った。3大会に出場した自身の経験から、大会期間中はチーム状況や雰囲気が常に「体調のように」変化すると力説。「思いがけない結果になったときに