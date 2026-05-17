俳優の町田啓太さんが、活動15周年を記念したアニバーサリーフォトブック『sign』の発売記念プレス取材会に登壇しました。 【写真を見る】【 町田啓太 】6年ぶりの写真集は超特大号「一生残る大事なものができた」町田さんにとって6年ぶりの写真集となる本作は、東京・ソウル・台北を中心とした3つの地域で撮影。初めての書き下ろしエッセイも織り込んだ、3冊セット計240ページの超大ボリュームの書籍です。 町田さ