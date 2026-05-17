女優の綾瀬はるか、お笑いコンビ「千鳥」の大悟が現地時間１６日、フランスで開催中のカンヌ国際映画祭で、コンペティション部門に選出された映画「箱の中の羊」（是枝裕和監督、２９日公開）の公式上映に参加した。上映中に涙を流す観客の姿も多く、大悟のセリフに客席から何度も笑い声が上がった。上映後には、２３００人の観客を収容する会場からは割れんばかりの拍手が起き、９分に及ぶスタンディングオベーションに迎えら