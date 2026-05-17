◇東京六大学野球春季リーグ戦第6週第2日2回戦慶大8―7法大（2026年5月17日神宮）先手を許したが6回にビッグイニングを作って慶大が1勝1敗のタイに持ち込んだ。6回は6安打に死球、相手の失策もあって一挙6点。8回にも貴重な1点を追加。救援水野敬太（3年＝札幌南）が3ランを含む5失点と痛打を浴びても1点差で逃げ切った。「もうボロボロの試合でした」と百戦錬磨の堀井哲也監督も冷や汗の展開。それでも「6回はよく選