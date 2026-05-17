アイドルグループ・櫻坂46の増本綺良（きら）さん（24）が16日、グループから卒業することを自身のブログで発表しました。グループの公式サイトは、増本さんの卒業について「6月10日（水）発売の15th Double A-side Single『Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?』の活動をもって櫻坂46から卒業することになりました。具体的な卒業時期等に関しましては、決まり次第ご報告させていただきます」と発表しました。■ブログで心境明か