派遣社員は時給1400円で残業なし。一方で正社員の自分は手取り20万円で、時給換算すると1100円台になる……こうした働き方の不公平感に悩む声は少なくありません。物価上昇が続く中、収入の実感値に敏感になる人も増えています。 本記事では、正社員と派遣社員の収入構造や待遇の違いを整理し、どちらが有利なのかを考えます。 正社員と派遣の時給はいくら違う？ 手取り20万円の時給換算と収入の実態 手取り20万