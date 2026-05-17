少子高齢化による労働人口の減少から、昨今は人手不足が深刻化しています。物価高という生活コストの負担増加といった背景もあり、初任給は上昇傾向にあります。 一方、すでに在職している社員も同レベルの「賃上げ」がなされているかというと、企業によって差がある状況です。ここ数年で賃上げは進んでいるものの、充分ではないと感じる人も少なくないでしょう。 本記事では、28歳の中堅社員の基本給と、今年度入社