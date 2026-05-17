億を超える大きな金額の宝くじに当せんし、一括での当せん金受取はもちろん、生きている間、毎週一定額で受け取ることも可能だとしたら、あなたはどちらを選択しますか？ 日本では聞いたことのない話ですが、海外ではそのようなぜいたくな選択に悩む人もいるのです。 本記事ではカナダの宝くじ当せん者を事例に、大金を受け取る際は一括が良いのか、分割がいいのか考察します。大金を手にする意外なデメリットなども解説し