ネスレ日本は6月、濃縮コーヒー「ネスカフェ エスプレッソベース」をリニューアル発売する。ボトルデザインを刷新し、テレビCMやインフルエンサー企画も展開する。拡大する濃縮コーヒー市場で、ブランドの存在感を高める。「最強!濃縮割り師決戦 2026」で、15人のインフルエンサーがアレンジレシピをSNSで発信同社は5月15日に都内で発表会を開催し、飲料事業本部コールドコーヒービジネス部ブランドマネージャーの常盤馨氏が、2026