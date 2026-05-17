17日、福岡県内で飲酒運転が相次ぎ、男女3人が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。警察によりますと、17日午前6時前、福岡市博多区吉塚の交差点付近で、減速していた軽貨物車に軽乗用車が追突する事故がありました。現場に駆けつけた警察官が、軽乗用車を運転していた女の呼気を調べたところ、基準値の2倍を超えるアルコールが検出されたため、警察は女を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。逮捕されたのは、