「大相撲夏場所・８日目」（１７日、両国国技館）元幕内で西三段目１６枚目の鳰の湖（３９）＝山響＝は、東三段目１４枚目の若雷（１９）＝雷＝と対戦。押し倒して３勝１敗とした。立ち合いから押し込み、土俵際でいなされ土俵を割りかけたが、前のめりになって耐えた。相手と離れて再び突進し、顔を張られたが、お構いなしに出て押し倒した。２０歳差対決を制し「良かったです。若い相手に足がついていった」とうなずいた。