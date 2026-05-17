◇関西六大学野球春季リーグ戦第7節2回戦龍谷大6―0大院大（2026年5月17日マイネットスタジアム皇子山）龍谷大の市橋昂士（あきと、4年＝愛工大名電）が「1番・中堅」で先発し、5打数3安打。打率を試合前の・476から・489に引き上げてチームの全日程を終え、首位打者のタイトルを確定的にした。「（昨年の）秋のリーグ戦でなかなか結果出なかった。自分の形をもう一回つくって、ベースアップも並行してやってきまし