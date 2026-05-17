サッカーの元日本代表MF本田圭佑（39）が17日、川崎市内で自身が発起人となった育成年代向けの4人制サッカー「4v4（フォー・ブイ・フォー）」の大会に姿を見せた。男性グループ「JO1」と「INI」の選抜メンバーで結成された特別ユニット「JIBLUE」のメンバー11人とともに午前中はサッカー教室で子供たちと触れ合い、午後は試合を観戦した。スピーディーな展開を目指してショットクロック導入やゴール後のプレー再開法など多く