「陸上・セイコーゴールデングランプリ東京」（１７日、ＭＵＦＧ国立）男子４００メートルタイム決勝が行われ、２５年世界選手権代表の中島佑気ジョセフ（富士通）は４５秒２９で４位だった。国際大会出場など多忙で、コンディションを調整しきれなかった。「ふがいない走り。まだまだ。反省ですね」と悔しい表情を浮かべ、「前半を抑えすぎて、後半も全然力が入らなかった」と振り返った。国立競技場で行われた昨年の世界選