Image: Unitree Robotics/YouTube 不格好だが『トランスフォーマー』への第一歩か？ 合体・変形ロボが出てくるアニメや特撮は、日本のお家芸。実物大のユニコーンガンダムや『機動警察パトレイバー』のイングラム、神戸にも『鉄人28号』が立っています。だけど、実際に操縦できる巨大ロボはまだありません。いつ実現するんでしょうね？ 中国のコレジャナイロボ爆誕これまでロボット格闘技や