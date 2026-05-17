ノイアーの後任はノイアーか。ワールドカップにおいて、ドイツ代表の守護神はマヌエル・ノイアーが再び務めることになりそうだ。ドイツメディア『Sky Sport Germany』が５月16日、「ワールドカップ参戦が決定！ユリアン・ナーゲルスマン監督が、マヌエル・ノイアーを正GKとして復帰させる！」「ドイツ代表史上、最も衝撃的なカムバックの１つとなるだろう」と報道。ノイアーがドイツ代表に電撃復帰すると伝えた。現在40歳の